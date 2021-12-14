В Турции умер украинский моряк, который несколько недель провел в коме

В Турции скончался украинский моряк Максим Стовба, несколько недель проведший в коме. По предварительным данным, 26-летний мужчина попал в реанимацию после того, как выпил на грузовом судне средство для дезинфекции.

Издание Milliyet утверждает, что моряк служил на грузовом судне под иностранным флагом, которое перевозило зерно из России в Самсун.

Украинец 28 ноября вроде как сначала выпил водки, а затем — дезинфицирующее средство.

После этого его госпитализировали в Самсуннский учебно-исследовательский госпиталь, где он впоследствии впал в кому. 12 декабря моряк, несмотря на усилия турецких врачей, скончался в реанимации.

В октябре этого года при невыясненных обстоятельствах на борту сухогруза AP ASTAREA в Бангладеш погибли два украинских моряка.

По предварительным данным, сухогруз пришвартовался в порту города Читтагонг. Уточняется, что оба моряка якобы погибли один за другим. Ни один из них не имел заболеваний.

Источник: Milliyet