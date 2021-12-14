Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

Убийство военного под Днепром: тело нашли в лесополосе у дороги

Валентина Летяк редактор ленты
поліція

В районе села Вольное Новомосковского района Днепропетровской области в лесополосе возле автодороги сотрудники полиции обнаружили тело военнослужащего с признаками насильственной смерти.

Убитый военный проходил службу в воинской части А1302, сообщается на странице 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр в Facebook.

Предварительная причина смерти – причинение тяжких телесных повреждений.

Правоохранители уже установили и задержали подозреваемых в убийстве. Это военнослужащие этой же воинской части.

По факту смерти военнослужащего командир части А1302 назначил служебное расследование.

Командование готово оказывать содействие правоохранительным органам в досудебном расследовании для установления полной картины обстоятельств убийства.

Читайте
Тело нашли через 5,5 лет: что известно об убийстве Тараса Познякова

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка