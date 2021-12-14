Вбивство військового під Дніпром: тіло знайшли у лісосмузі біля дороги

У районі села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області у лісосмузі біля автодороги співробітники поліції виявили тіло військовослужбовця з ознаками насильницької смерті.

Вбитий військовий проходив службу у військовій частині А1302, повідомляється на сторінці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр у Facebook.

Попередня причина смерті – спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

Правоохоронці вже встановили та затримали підозрюваних у вбивстві. Це військовослужбовці цієї ж військової частини.

За фактом смерті військовослужбовця командир частини А1302 призначив службове розслідування.

Командування готове сприяти правоохоронним органам у досудовому розслідуванні для встановлення повної картини обставин вбивства.