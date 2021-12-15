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Читала и отдыхала: суд оштрафовал женщину, которая приходила к соседке, как к себе домой

Наташа Тарчевська редактор ленты
Читала и отдыхала: суд оштрафовал женщину, которая приходила к соседке, как к себе домой

В селе Ровенщины женщина периодически проникала в дом односельчанки без ее разрешения. Там она смотрела телевизор, читала книги и отдыхала.

В полицию возмущенная соседка обратилась в конце августа. Она сообщила, что уже неоднократно заставала “гостью” у себя дома.

Выяснилось, что в том доме не жил никто из владельцев. Соседи также подтвердили, что женщина могла проживать на чужой территории в течение нескольких дней.

— 23 августа 2021 года, когда приехала хозяйка, в доме на кровати лежала подозреваемая, читала книгу и смотрела телевизор. В соседней комнате из шкафа были выброшены все ее вещи. На вопрос, что она делает в доме, женщина ответила, что так нужно, — говорится в решении суда.

В суде подозреваемая Ирина Штиюк раскаялась и приносила извинения за свои действия, не объясняя их причин.

Местный сельсовет документально подтвердил, что раньше женщина не состояла на учете у нарколога и психиатра, судимостей не имеет, а также является матерью малолетнего ребенка.

Исходя из всех этих обстоятельств, суд признал Ирину виновной в нарушении неприкосновенности жилья и оштрафовал ее на 850 грн.

Источник: ЕГРСР

Фото: Depositphotos

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