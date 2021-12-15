Читала і відпочивала: суд оштрафував жінку, яка приходила до сусідки, як до себе додому

У селі на Рівненщині жінка періодично проникала в будинок односельчанки без її дозволу. Там вона дивилася телевізор, читала книги і відпочивала.

В поліцію обурена сусідка звернулася наприкінці серпня. Вона повідомила, що вже неодноразово заставала “гостю” у себе вдома.

З’ясувалося, що в тому будинку не жив ніхто з власників. Сусіди також підтвердили, що жінка могла проживати на чужій території протягом декількох днів.

– 23 серпня 2021 року, коли приїхала власниця, всередині будинку на ліжку лежала підозрювана, читала книжку та дивилася телевізор. В сусідній кімнаті з шафи були викинуті всі речі. На запитання, що вона робить в будинку, вона відповіла, що так треба, – йдеться у рішенні суду.

У суді підозрювана Ірина Штиюк розкаялася та вибачалася за свої дії, не пояснюючи їхніх причин.

Місцева селищна рада документально підтвердила, що раніше жінка не перебувала на обліку у нарколога та психіатра, судимостей не має, а також є матір’ю малолітньої дитини.

Зважаючи на усі ці обставини, суд визнав Ірину винною у порушенні недоторканності житла й оштрафував її на 850 грн.

Джерело: ЄДРСР