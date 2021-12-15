Шукали місце для інтиму: на Хмельниччині чоловік задушив 41-річну жінку через пиво

На Хмельниччині у підвалі п’ятиповерхівки знайшли мертвою оголену жінку. Ймовірного вбивцю вже затримали.

Інцидент стався у Старокостянтинові. Першим жіночий труп побачив один із мешканців будинку на вулиці Миру, 17. Він спустився, щоб занести порожні банки до свого підвалу.

– Дивлюся, силует. Я думав спочатку, що це куртка. Підійшов ближче, бачу, людина. Я швидко вийшов і зателефонував 102. Було темно, у нас у підвалі світла немає, – пригадує В’ячеслав.

Місцеві мешканці не здивувалися страшній події, адже поблизу їхнього будинку працює наливайка. Саме там, за даними поліції, 41-річну жінку в компанії знайомого бачили востаннє.

Олена з молодшим на 12 років Олексієм випивали цілий вечір, після чого взяли дволітрову пляшку пива і пішли шукати місце для інтиму.

– Я бачила, як чоловіки виносили її з підвалу. Ноги були голі, навіть без панчіх, – розповіла журналістам сусідка Катерина Іванівна.

Поліція міста добре знала загиблу Олену: вона ніде не працювала, жила у селі під Старокостянтиновом і мала проблеми з психічним здоров’ям.

Сусіди загиблої жінки підтвердили, що вона часто бігала вулицями і зупиняла машини, а також розбивала сусідам вікна у будинках.

Що розповів ймовірний вбивця

Підозрюваний у вбивстві старшої подруги – 29-річний Олексій. Поліція затримала чоловіка наступного дня після того, як знайшли тіло жінки.

Під час допиту він зізнався у вбивстві. Слова підозрюваного підтвердили записи із камер відеоспостереження, встановлені поблизу наливайки.

Чоловік розповів, що проводив вечір у компанії Олени, але після того, як закінчилося пиво, у них відбувся конфлікт. Він штовхнув жінку на підлогу та почав її душити.

У поліції також підтвердили, що тіло загиблої пролежало у підвалі близько тижня.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За скоєне горе-товаришу загрожує від семи до п’ятнадцяти років в’язниці.