В Ивано-Франковской области 15 декабря произошло землетрясение магнитудой 2,9 по школе Рихтера. Его эпицентр зафиксировали в Надворнянском районе на юг от города Надворная на глубине 5 км.

По классификации землетрясений, оно относится к едва ощутимым. Колебания могли почувствовать только те люди, которые находились в состоянии покоя внутри помещения, особенно на верхних этажах.

В Главном центре специального контроля сообщили, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано семь землетрясений, последнее 19 ноября магнитудой 2,6.

7 декабря на территории Черниговской области зафиксировали землетрясение. По шкале Рихтера магнитуда землетрясения составила 3,4 балла.

Его эпицентр зафиксировали в Корюковском районе, на север от поселка Холмы, на глубине 10 км.

10 декабря в Грузии произошло пятое землетрясение за месяц. Эпицентр подземных толчков зафиксировали недалеко от города Мартвили.

Источник: Главный центр специального контроля