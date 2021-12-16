В Івано-Франківській області 15 грудня стався землетрус магнітудою 2,9 за школою Ріхтера. Його епіцентр зафіксували в Надвірнянському районі на південь від міста Надвірна на глибині 5 км.

За класифікацією землетрусів, він належить до ледве відчутних. Коливання могли відчувати тільки ті люди, які перебували у стані спокою всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

У Головному центрі спеціального контролю повідомили, що протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано сім землетрусів, останній 19 листопада магнітудою 2,6.

7 грудня на території Чернігівської області зафіксували землетрус. За шкалою Ріхтера магнітуда землетрусу становила 3,4 бала.

Його епіцентр зафіксували у Корюківському районі, на північ від селища Холми, на глибині 10 км.

10 грудня у Грузії стався п’ятий землетрус за місяць. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували неподалік міста Мартвілі.

Джерело: Головний центр спеціального контролю