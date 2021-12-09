7 декабря на территории Черниговской области зафиксировано землетрясение. По шкале Рихтера магнитуда землетрясения составляет 3,4 балла.
Эпицентр землетрясения расположен в Корюковском районе, к северу от поселка Холмы, на глубине 10 км.
Землетрясение в Черниговской области 7 декабря относят к едва ощутимым. Его могут почувствовать только отдельные люди, находящиеся внутри помещения в спокойном состоянии, особенно на верхних этажах.
Время в источнике – 16:45:28. В Государственном космическом агентстве просят людей, которые почувствовали землетрясение, поделиться информацией.
9 ноября землетрясение произошло в Ивано-Франковской области. Его эпицентр был расположен в Надворнянском районе. Магнитуда землетрясения составила 2,3 балла по шкале Рихтера.
18 октября подземные толчки зафиксировали в Закарпатской области. Землетрясение произошло в 02.20 юго-западнее населенного пункта Берегово на глубине 5 км. Магнитуда – 2,5 по шкале Рихтера.
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