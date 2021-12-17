Будет суд: в Харькове женщине прислали видео, где бывший растлевает их 10-летнюю дочь

В Харькове будут судить мужчину, который совершал развратные действия в отношении своей 10-летней дочери, а весь процесс снимал на видео.

Инцидент произошел в конце августа. В полицию обратилась мать пострадавшей девочки.

Об ужасном преступлении бывшего мужа она узнала от незнакомой женщины, которая отправила то самое видео в личные сообщения одной из соцсетей.

— На видео ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия, чем поставил под угрозу нормальное психологическое и социальное развитие ребенка, — говорится в сообщении прокуратуры.

Когда к горе-отцу пришли правоохранители, в его доме были найдены доказательства того, что мужчина также изготовлял детское порно. Все материалы, обнаруженные на мобильном телефоне, были привлечены к материалам дела.

Суд уже получил обвинительный акт касательно подозреваемого. Производство открыто по ч. 2 ст. 156 (развратные действия в отношении малолетнего лица, совершенные членом семьи), ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 (изготовление и хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения) УК Украины.

Если вина отца будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы от восьми до двенадцати лет.

Источник: Харьковская областная прокуратура