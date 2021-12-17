Буде суд: у Харкові жінці надіслали відео, на якому колишній розбещує їхню 10-річну доньку

У Харкові судитимуть чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо своєї 10-річної доньки, а весь процес знімав на відео.

Інцидент стався наприкінці серпня. До поліції звернулася матір постраждалої дівчинки.

Про жахливий злочин колишнього чоловіка вона дізналася від незнайомої жінки, яка надіслала те саме відео в особисті повідомлення однієї із соцмереж.

– На відео її колишній чоловік, перебуваючи разом із донькою, вчиняв розпусні дії, чим поставив під загрозу нормальний психологічний та соціальний розвиток дитини, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Коли до горе-батька завітали правоохоронці, у його будинку було знайдено докази того, що чоловік також виготовляв дитяче порно. Усі матеріали, виявлені на мобільному телефоні, було залучено до матеріалів справи.

Суд вже отримав обвинувальний акт стосовно підозрюваного. Провадження відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розпусні дії щодо малолітньої особи, вчинені членом сім’ї), ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 (Виготовлення та зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) КК України.

Якщо вину батька буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.

Джерело: Харківська обласна прокуратура