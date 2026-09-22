С начала года украинские защитники обезвредили более 350 тыс. российских беспилотников разного типа. Все случаи поражения вражеских дронов зафиксированы в боевой системе Delta и верифицированы кластером оборонных инноваций Brave1.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Статистика уничтоженных российских беспилотников

По данным Минобороны Украины, среди обезвреженных воздушных целей российской армии:

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около 220 тыс. беспилотников самолетного типа;

около 100 тыс. дронов-коптеров;

около 31 тыс. ударных беспилотников типа Shahed.

Львиная доля результатов принадлежит Силам беспилотных систем — на счету этих подразделений более 320 тыс. обезвреженных дронов самолетного и коптерного типа. Поражение Shahed также обеспечивали мобильные огневые группы и армейская авиация.

В Министерстве обороны отмечают, что ликвидация каждого типа беспилотников имеет критическое значение для безопасности военных и гражданских.

В частности, уничтожение беспилотников самолетного типа лишает армии РФ возможности везти разведку в украинском тылу, наносить удары и корректировать огонь по гражданским объектам. В то же время сбивание дронов-коптеров мешает оккупантам выявлять, поражать позиции и военную технику непосредственно на линии фронта.

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