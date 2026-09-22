С начала года ВСУ обезвредили более 350 тыс. дронов РФ
С начала года украинские защитники обезвредили более 350 тыс. российских беспилотников разного типа. Все случаи поражения вражеских дронов зафиксированы в боевой системе Delta и верифицированы кластером оборонных инноваций Brave1.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Статистика уничтоженных российских беспилотников
По данным Минобороны Украины, среди обезвреженных воздушных целей российской армии:
- около 220 тыс. беспилотников самолетного типа;
- около 100 тыс. дронов-коптеров;
- около 31 тыс. ударных беспилотников типа Shahed.
Львиная доля результатов принадлежит Силам беспилотных систем — на счету этих подразделений более 320 тыс. обезвреженных дронов самолетного и коптерного типа. Поражение Shahed также обеспечивали мобильные огневые группы и армейская авиация.
В Министерстве обороны отмечают, что ликвидация каждого типа беспилотников имеет критическое значение для безопасности военных и гражданских.
В частности, уничтожение беспилотников самолетного типа лишает армии РФ возможности везти разведку в украинском тылу, наносить удары и корректировать огонь по гражданским объектам. В то же время сбивание дронов-коптеров мешает оккупантам выявлять, поражать позиции и военную технику непосредственно на линии фронта.