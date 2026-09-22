Менеджер говорит с одним покупателем, а второй в это время слышит короткие гудки и идет к конкуренту. Так выглядит типичная потеря заказа в компании, где принимают звонки на обычные смартфоны. IP-телефония убирает эту проблему, а вместе с ней еще несколько. Кому она нужна, а кому пока нет, зависит от количества звонков и людей в команде.

Как работает IP-телефония

Голос преобразуется в цифровой сигнал и передается через веб. Ведущая линия от оператора не требуется, как и мини-АТС в серверной. Разговаривать можно с ноутбука с гарнитурой, со смартфона через приложение или из стационарного IP-телефона. Управление расположено в облаке провайдера, поэтому настройки не привязаны к офису.

Для Украины это практический смысл. Когда в офисе исчезает свет, номер компании продолжает работать. Звонки идут на смартфоны менеджеров по мобильному интернету, а клиент этой разницы не замечает.

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Что дает бизнесу IP-телефония

Базовый набор функций, который предоставляет IP-телефония, похож у большинства провайдеров. Разница в деталях и цене.

Многоканальность. Один номер принимает десятки звонков одновременно, сигнал “занято” исчезает.

Один номер принимает десятки звонков одновременно, сигнал “занято” исчезает. Утраченные звонки. Пропущенный вызов остается в отдельном списке, пока кто-нибудь не перезвонит. По оценке провайдеров сама эта функция возвращает до 30% продаж.

Пропущенный вызов остается в отдельном списке, пока кто-нибудь не перезвонит. По оценке провайдеров сама эта функция возвращает до 30% продаж. Запись разговоров. Спорную ситуацию с клиентом можно переслушать, а новичков учить на реальных звонках.

Спорную ситуацию с клиентом можно переслушать, а новичков учить на реальных звонках. Распределение вызовов. Звонок идет на свободного менеджера, за очереди или на того, кто закреплен за клиентом.

Звонок идет на свободного менеджера, за очереди или на того, кто закреплен за клиентом. Интеграция с CRM. Во время вызова на экране появляется карта клиента с историей заказов, новые номера сохраняются сами.

Свой номер, который уже знают клиенты, можно перенести в облачную АТС. Это касается мобильных, городских и номеров 0800. Внутренние звонки между сотрудниками при этом бесплатны даже если команда сидит в разных городах.

Сколько стоит IP-телефония и нужно ли оборудование

Покупать технику не обязательно. Хватает ноутбука с гарнитурой или приложения на смартфоне. Оплата состоит из месячной абонплаты за компанию и стоимости исходящих вызовов.

Для ориентира, у Binotel базовый тариф стоит 420 грн в месяц, а пакет с аналитикой и интеграцией с CRM обойдется в 800 грн. Запуск занимает около часа. Цены проверяйте на сайте провайдера перед подключением, они меняются.

Когда IP-телефонию подключать еще рано

Бизнесу на старте он не нужен, и об этом честно пишут сами провайдеры. Если вы получаете несколько звонков в день и один менеджер успевает все, то хватит рабочего смартфона. То же касается магазинов, где почти все заказы приходят через Rozetka или Prom.

Ситуация меняется, когда звонков становится больше 10 в день, появляется второй менеджер или клиенты звонят по телефону в выходные. Для интернет-магазинов есть отдельный чеклист с пятью признаками, когда требуется телефония для интернет-магазина. Там же объясняют, почему на этапе запуска лучше вложить деньги в рекламу. Совет потратить бюджет на рекламу вместо телефонии от продавца телефонии выглядит необычно, поэтому ему хочется верить.

Что проверить перед подключением

Спросите провайдера, можно ли перенести ваш текущий номер и готова ли интеграция с вашей CRM. Большие сервисы поддерживают более сотни систем, в частности SmartCRM, KeyCRM и Pipedrive.

Уточните, где хранятся записи разговоров и имеет ли провайдер сертификацию ISO 27001.

Договоритесь о тестовом периоде. Месяца хватит, чтобы увидеть в статистике, сколько звонков команда пропускала раньше. Эта цифра обычно и решает, нужно ли оставаться.

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