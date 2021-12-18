Во Львовской области мужчина погиб под колесами поезда Трускавец-Харьков

Во Львовской области пассажирский поезд сбил 63-летнего мужчину. В результате наезда он погиб на месте.

Инцидент произошел вечером 17 декабря в Дрогобычском районе.

Мужчина двигался вдоль перегона Дрогобыч-Гайи Верхние, когда на него наехал поезд сообщением Трускавец-Харьков.

После инцидента была совершена аварийная остановка: проводники бросились на помощь мужчине, но он уже был мертвым.

Правоохранители открыли производство по ч.3 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УК Украины.

По предварительной информации, машинист сигнализировал мужчине, чтобы тот сошел с путей, и не успел так быстро остановить поезд.

Если суд докажет вину машиниста поезда Трускавец-Харьков по указанной статье, ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются, следствие продолжается.