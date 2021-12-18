У Львівській області чоловік загинув під колесами потяга Трускавець-Харків

У Львівській області пасажирський потяг збив 63-річного чоловіка. Внаслідок наїзду він загинув на місці.

Інцидент стався ввечері 17 грудня у Дрогобицькому районі.

Чоловік рухався вздовж перегону Дрогобич-Гаї Верхні, коли на нього наїхав потяг сполученням Трускавець-Харків.

Після інциденту було здійснено аварійну зупинку: провідники кинулися до чоловіка, але він вже був мертвим.

Правоохоронці відкрили провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) КК України.

За попередньою інформацією, машиніст сигналізував чоловіку, щоб той зійшов з колії, і не встиг так швидко зупинити потяг.

Якщо ж суд доведе вину машиніста потягу Трускавець-Харків за вказаною статтею, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Усі обставини трагедії встановлюються, слідство триває.