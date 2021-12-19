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Факты / Происшествия

В Славянске произошел пожар в цехе по переработке пластика

Юля Захарченко редактор ленты
В Славянске произошел пожар в цехе по переработке пластика

В Донецкой области произошел пожар на территории цеха по переработке вторичного сырья – пластика. Огонь удалось локализовать только через 1,5 часа.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на улице Сользаводская в городе Славянск вспыхнуло пламя на территории производственного здания.

На место происшествия прибыли подразделения Главного управления ГСЧС. Спасатели выяснили, что огонь загорелся внутри одноэтажного здания, где находится цех по переработке пластика.

Пламя смогли локализовать через 1,5 часа после сообщения в спасательную службу, а через 50 минут — полностью потушить.

Спасателям удалось сохранить рядом расположенное здание и оборудование (станок) в здании, где вспыхнуло пламя. Причины и обстоятельства пожара устанавливают соответствующие специалисты.

От Главного управления спасательной службы привлекли 17 профессионалов из личного состава и четыре единицы пожарной техники.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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