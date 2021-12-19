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У Слов’янську сталася пожежа у цеху з перероблення пластику

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Слов’янську сталася пожежа у цеху з перероблення пластику

У Донецькій області сталася пожежа на території цеху з перероблення вторинної сировини – пластику. Вогонь вдалося локалізували лише через 1,5 години.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на вулиці Сользаводська у місті Слов’янськ спалахнуло полум’я на території виробничої будівлі.

На місце події прибули підрозділи Головного управління ДСНС. Рятувальники з’ясували, що вогонь загорівся всередині одноповерхової будівлі, де розташований цех з перероблення пластику.

Полум’я змогли локалізувати через 1,5 години після повідомлення до рятувальної служби, а ще через 50 хвилин – повністю загасити.

Рятувальникам вдалося зберегти поруч розташовану будівлю та обладнання (станок) у будівлі, де спалахнуло полум’я. Причини та обставини пожежі встановлюють відповідні фахівці.

Від Головного управління рятувальної служби залучили 17 професіоналів з особового складу та чотири одиниці пожежної техніки.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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