В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия на ул. Борщаговской и Воздухофлотском проспекте заблокировано движение трамваев №№1к и 3.

По словам очевидцев, одна из машин выехала прямо на трамвайную линию.

Около шести трамваев выстроились в ряд. Люди тем временем идут пешком, чтобы добраться до ближайшей остановки.

Сейчас представители коммунального предприятия Киевпастранс организовали работу автобусов 2Т до станции Старовокзальная.

В Киеве из-за ДТП заблокировано движение трамваев / 4 фотографии

На месте происшествия ждут приезда полиции.

Напомним, что 20 декабря коммунальное предприятие Киевпастранс сообщило об отмене нескольких рейсов городской электрички по кольцу рейсов (№№7307, 7308, 7315, 7316) и челноков (№№7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640).

Как отметили в коммунальном предприятии, причиной такого решения стали технические причины.