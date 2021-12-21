В Киеве из-за дорожно-транспортного происшествия на ул. Борщаговской и Воздухофлотском проспекте заблокировано движение трамваев №№1к и 3.
По словам очевидцев, одна из машин выехала прямо на трамвайную линию.
Около шести трамваев выстроились в ряд. Люди тем временем идут пешком, чтобы добраться до ближайшей остановки.
Сейчас представители коммунального предприятия Киевпастранс организовали работу автобусов 2Т до станции Старовокзальная.
На месте происшествия ждут приезда полиции.
Напомним, что 20 декабря коммунальное предприятие Киевпастранс сообщило об отмене нескольких рейсов городской электрички по кольцу рейсов (№№7307, 7308, 7315, 7316) и челноков (№№7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640).
Как отметили в коммунальном предприятии, причиной такого решения стали технические причины.