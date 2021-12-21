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У Києві через ДТП заблоковано рух трамваїв

Тетяна Забожко редакторка стрічки
У Києві через ДТП заблоковано рух трамваїв

У Києві через дорожньо-транспортну пригоду на вул. Борщагівській та Повітрофлотському проспекті заблоковано рух трамваїв №1к та 3.

За словами очевидців, одна із автівок виїхала просто на трамвайну лінію.

Близько шести трамваїв вишикувалися в ряд. Люди тим часом йдуть пішки, щоб дістатись до найближчої зупинки.

Нині представники комунального підприємства Київпастранс організували роботу автобусів 2Т до станції Старовокзальна.

У Києві через ДТП заблоковано рух трамваїв / 4 фотографии

На місці події чекають на приїзд поліції.

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