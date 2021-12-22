Рятуючись від вогню, за попередньою інформацією, троє людей під час пожежі у заміському комплексі відпочинку у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району вистрибнули з вікна.

За даними місцевої поліції, від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Про неї наразі нічого не відомо.

А двоє травмованих, яких госпіталізували до лікарні, – це 19-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в готелі за ч. 2 ст. 270 ККУ – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.

Пожежа під Вінницею сталась 22 грудня близко 3.00 на шостому поверсі готельно-ресторанного комплексу, а саме на покрівлі площею 900 кв. м. Внаслідок пожежі одна людина загинула, двоє госпіталізовані.

Окрім того, працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, зокрема 53 дитини.

Загоряння вдалося ліквідувати о 5.26.

Причина виникнення загоряння встановлюється.