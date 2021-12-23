Под Харьковом пьяный 27-летний мужчина сбил насмерть 31-летнего пешехода. Водитель автомобиля вместе со знакомыми возвращался домой после застолья, когда наехал на человека.

По данным Национальной полиции Харьковской области, смертельная авария произошла возле въезда в село Берестовенька.

Об обнаруженном теле погибшего мужчины на автодороге в полицию сообщил фельдшер скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, водитель возвращался домой на автомобиле после гулянки, однако сбил пешехода. 31-летний мужчина погиб на месте ДТП от многочисленных травм.

После совершенной смертельной автокатастрофы, водитель скрылся с места аварии. Злоумышленник припарковал машину за своим домом.

Во время следственных действий полицейские обнаружили дворник, который вероятно мог быть частью машины, причастной к ДТП.

Личность подозреваемого установили за несколько часов и задержали в собственном доме. Водителем оказался 27-летний гражданин, ранее попадавший в поле зрения полицейских за неосторожное нанесение телесных повреждений.

По информации полиции, подозреваемый находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, согласно результатам медицинского освидетельствования.

Прокуратура открыла уголовное производство по части 3 статьи 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде тюремного заключения до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.