Під Харковом п’яний 27-річний чоловік збив насмерть 31-річного пішохода. Водій автівки разом зі знайомими повертався додому після застілля, коли наїхав на людину.

За даними Національної поліції Харківської області, смертельна аварія сталася біля в’їзду до села Берестовенька.

Про виявлене тіло загиблого чоловіка на автодорозі до поліції повідомив фельдшер швидкої медичної допомоги.

За попередньою інформацією, водій повертався додому на автівці після гулянки, проте збив пішохода. 31-річний чоловік загинув на місці ДТП від численних травм.

Після скоєної смертельної автокатастрофи, кермувальник втік з місця аварії. Зловмисник припаркував автівку за своїм будинком.

Під час слідчих дій поліцейські знайшли двірник, який ймовірно міг бути частиною машини, на якій збили людину.

Особистість підозрюваного встановили за декілька годин та затримали у власній домівці. Водієм виявився 27-річний громадянин, який раніше потрапляв до поля зору поліцейських за необережне нанесення тілесних ушкоджень.

За інформацією поліції, підозрюваний перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, згідно з результатами медичного освідування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.