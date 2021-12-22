В Днепре правоохранители разоблачили самопровозглашенного “президента Украины” и лидера антигосударственной организации так называемого “народовластия”, который совершал публичные призывы к свержению конституционного строя страны.

По данным Службы безопасности Украины, мужчина создал “теневое правительство”. Его подозревают в подрывной деятельности против государственной безопасности.

Злоумышленник собрал единомышленников и добился, чтобы его избрали так называемым “президентом Украины”.

На должности назначили “руководителя Верховной рады”, “премьер-министра”, “руководителей силовых ведомств”, а действующие государственные органы правонарушители называли террористическими структурами.

Во время обыска по месту жительства лидера так называемого “народовластия” изъяли:

печати и бланки фальшивых псевдообразований;

технику и телефоны, которые имеют доказательства противоправной деятельности;

псевдораспоряжение самопровозглашенных органов власти;

так называемые “дипломатические паспорта чиновников”.

Мужчина пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих украинских военных. Самозванец хотел закрепить за своими поклонниками первоочередное распоряжение на право иметь огнестрельное оружие.

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Самозванцу объявили о подозрении по статье 109 (Действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение на такой же срок с возможной конфискацией имущества.

Следователи выясняют все обстоятельства и возможных причастных лиц к противоправной деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.