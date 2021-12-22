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В Харькове трамвай снес ограждение и врезался в дерево: пострадали три пассажира

Валентина Летяк редактор ленты
ДТП з трамваєм у Харкові

На площади Защитников Украины в Харькове 22 декабря около 9.10 во время движения трамвай №5 сошел с рельсов, снес металлическое ограждение и врезался в дерево.

В результате аварии трое пассажиров – женщины 1978 и 1956 годов рождения – получили травмы, все пострадавшие госпитализированы, сообщает местная полиция.

По данным харьковских СМИ, у двух женщин среднего возраста ушибы, у пенсионерки – сломанные ребра.

– Причина аварии устанавливается. О пострадавших: в неотложную помощь доставлены три женщины. У двух из них (по 43 года) – ушибы, они получили помощь, пошли лечиться амбулаторно. Одна женщина (64 года) госпитализирована в политравму с переломом ребер, – рассказала пресс-секретарь Харьковского городского совета Ольга Хмель.

ДТП з трамваєм у Харкові

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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