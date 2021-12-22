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У Харкові трамвай зніс огорожу і врізався в дерево: постраждали троє пасажирів

Валентина Летяк редакторка стрічки
ДТП з трамваєм у Харкові

На майдані Захисників України у Харкові 22 грудня близько 9.10 під час руху трамвай №5 зійшов з рейок, зніс металеву огорожу та врізався в дерево.

Внаслідок аварії три пасажирки – жінки 1978 і 1956 років народження – отримали травми, усіх постраждалих госпіталізовано, повідомляє місцева поліція.

За даними харківських ЗМІ, у двох жінок середнього віку забої, у пенсіонерки – зламані ребра.

– Причина аварії встановлюється. Про постраждалих: в невідкладну допомогу доставлені три жінки. У двох із них (по 43 роки) – забої, вони отримали допомогу та пішли лікуватися амбулаторно. Одна жінка (64 роки) госпіталізована в політравму з переломом ребер, – розповіла прес-секретарка Харківської міської ради Ольга Хміль.

ДТП з трамваєм у Харкові

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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