В Полтаве спасли полуторагодовалую девочку, которую родная мать бросила на друзей-пьяниц. В ближайшее время ее лишат родительских прав.

Об инциденте в полицию сообщил один из депутатов горсовета, имя которого не разглашается.

В свою очередь, ему на громкий плач из квартиры соседей пожаловались жители многоэтажки в Шевченковском районе города.

Где мать?

Сразу после обращения ювенальные полицейские Полтавы прибыли на место происшествия.

В указанной квартире они обнаружили полуторагодовалого ребенка в окружении незнакомцев, которые распивали спиртное и никак не реагировали на плач девочки.

Выяснилось, что 32-летняя мать оставила дочь со своими друзьями-собутыльниками, а сама пошла “по делам”. По предварительной информации женщина могла пойти в магазин за очередной порцией алкоголя.

В Полтаве мать оставила полуторагодовалую дочь на друзей-собутыльников / 2 фотографии

Что говорят в полиции

После увиденного правоохранители составили административный протокол по матери по ч.2 ст.184 (Неисполнение родительских обязанностей) КУоАП.

Отмечается, что это уже второй подобный протокол за этот год.

Пока будет решаться вопрос лишения матери родительских прав, девочка будет находиться в детской клинической больнице Полтавы.