У Полтаві врятували півторарічну дівчинку, яку рідна матір покинула на друзів-п’яниць. Найближчим часом її позбавлять батьківських прав.

Про інцидент до поліції повідомив один із депутатів міськради, ім’я якого не розголошують.

В свою чергу йому на голосний плач із квартири сусідів поскаржилися мешканці багатоповерхівки у Шевченківському районі міста.

Де матір?

Відразу після звернення ювенальні поліцейські Полтави прибули на місце події.

У вказаній квартирі вони виявили півторарічну дитину в оточенні незнайомців, які розпивали спиртне і ніяк не реагували на плач дівчинки.

З’ясувалося, що 32-річна матір залишила доньку на товаришів по чарці, а сама пішла у справах. За попередньою інформацією, жінка могла піти у магазин за черговою порцією алкоголю.

У Полтаві матір покинула півторарічну доньку на друзів-п’яниць / 2 фотографии

Що кажуть у поліції

Після побаченого правоохоронці склали адмінпротокол щодо матері за ч.2 ст.184 (Невиконання батьківських обов’язків) КУпАП.

Зазначається, що це вже другий такий протокол за цей рік.

Поки вирішуватиметься питання щодо позбавлення матері батьківських прав, дівчинка перебуватиме у дитячій клінічній лікарні Полтави.