Полуторагодовалую девочку нашли на полу: подробности смертельного пожара в Лубнах

Больше недели назад в Лубнах Полтавской области в пожаре погибла полуторагодовалая девочка. Огонь вспыхнул, пока дома не было ни отца, ни матери.

По словам прибывших по вызову спасателей, именно мать первой забила тревогу. Говорят, искала доченьку на кровати, однако найти не смогла.

На тушение пламени в доме пожарные потратили около 15 минут. Пожар повредил стены и некоторую мебель, крыша дома чудом уцелела.

Маленькую девочку спасатели разыскали в задымленном помещении. Она еще успела выйти из своей комнаты, но спастись – нет.

Полуторалетнего ребенка без сознания обнаружили на полу в коридоре. После попыток реанимировать девочку бригада врачей констатировала ее смерть.

Где были родители

Выяснилось, что когда в доме произошел пожар, мать вышла в магазин, а отец куда-то уехал. По возвращении женщины домой все вокруг было в дыму.

По предварительным данным, электропроводка в доме была в неисправном состоянии, а счетчик еще до трагедии подавал тревожные сигналы.

— Женщина видела то, что из висевшего на стене счетчика шли какие-то искры. Также она оставила электроприбор, подключенный к розетке. Либо электроприбор стал причиной пожара, либо что-нибудь в счетчике, возможно, короткое замыкание. Пока что проводятся следственные действия, — подтвердили в ГСЧС.

Также полицейские должны проверить, не соврала ли мать погибшей девочки, и сколько именно времени ее не было дома, ведь пожар успел разгореться.

Убитой горем женщине может угрожать уголовная ответственность за оставление ребенка в опасности.