Півторарічну дівчинку знайшли на підлозі: подробиці смертельної пожежі в Лубнах

Більше тижня тому у Лубнах Полтавської області в пожежі загинула півторарічна дівчинка. Вогонь спалахнув, поки в будинку не було ні батька, ні матері.

За словами рятувальників, які прибули на виклик, саме матір першою забила на сполох. Кажуть, шукала донечку на ліжку, однак знайти не змогла.

На гасіння полум’я в будинку пожежники потратили близько 15 хвилин. Пожежа пошкодила стіни та деякі меблі, дах будинку дивом вцілів.

Маленьку дівчинку рятувальники розшукали у задимленому приміщенні. Вона ще встигла вийти зі своєї кімнати, але врятуватися – ні.

Півторарічну дитину без свідомості знайшли на підлозі у коридорі. Після спроб реанімувати дівчинку бригада лікарів констатувала її смерть.

Де були батьки

З’ясувалося, що коли у будинку сталася пожежа, мати вийшла в магазин, а батько кудись поїхав. Вже після повернення жінки додому все навколо було в диму.

За попередніми даними, електропроводка у будинку була у несправному стані, а лічильник ще до трагедії подавав тривожні сигнали.

– Жінка бачила те, що з лічильника, який висів на стіні, йшли якісь іскри. Також вона залишила електроприлад, підключений до розетки. Або електроприлад став причиною пожежі, або щось в лічильнику, можливо, коротке замикання. Поки що проводяться слідчі дії, – підтвердили в ДСНС.

Окремо поліцейські мають перевірити, чи не збрехала матір загиблої дівчинки, і скільки саме часу її не було вдома, адже пожежа встигла розгорітися.

Згорьованій жінці може загрожувати кримінальна відповідальність за залишення дитини в небезпеці.