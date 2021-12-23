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Факты / Происшествия

Ради мести сопернику: в Бердянске школьник несколько дней “минировал” школы

Татьяна Забожко редактор ленты
Мінування шкіл у Бердянську

Девятиклассник из Бердянска в сговоре с хакером из России несколько дней присылал администрациям учебных заведений ложные сообщения о заминировании.

В качестве автора угроз сообщники указывали одного из местных жителей. Таким образом подросток решил отомстить своему сопернику из-за неразделенной любви.

Личность псевдоминера сотрудники Бердянского районного отдела полиции при оперативном сопровождении СБУ области и под процессуальным руководством окружной прокуратуры установили 22 декабря.

Во время досудебного расследования стало известно, что именно хакер из РФ посылал письма с угрозами от имени соперника 15-летнего подростка.

“Минировщик” требовал выплатить ему 100 тыс. грн в обмен на несовершение взрывов.

Мінування шкіл у Бердянську
Мінування шкіл у Бердянську
Мінування шкіл у Бердянську
Мінування шкіл у Бердянську
Ради мести сопернику: в Бердянске школьник несколько дней “минировал” школы / 2 фотографии

То, что сообщения ложные, выяснилось, когда после обследования помещений учебных заведений и прилегающих территорий взрывных веществ не обнаружили.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы до восьми лет.

Решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством подростка и его родителей.

Проверяют правоохранители и причастность гражданина РФ к совершению других аналогичных преступлений на территории региона.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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