Дев’ятикласник із Бердянська у змові з хакером із Росії кілька днів надсилав адміністраціям навчальних закладів неправдиві повідомлення про замінування.

Як автора погроз спільники вказували одного з місцевих жителів. Таким чином підліток вирішив помститися своєму супернику через нерозділене кохання.

Особу псевдомінера співробітники Бердянського районного відділу поліції за оперативного супроводу СБУ області та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури встановили 22 грудня.

Під час досудового розслідування стало відомо, що саме хакер із РФ надсилав листи з погрозами від імені суперника 15-річного підлітка.

“Мінувальник” вимагав сплатити йому 100 тис. грн в обмін на невчинення вибухів.

Заради помсти супернику: у Бердянську школяр кілька днів “мінував” школи / 2 фотографии

Те, що повідомлення неправдиві, з’ясувалося, коли після обстеження приміщень навчальних закладів та прилеглих територій вибухових речовин не виявили.

Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Санкція статті Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі до восьми років.

Вирішується питання про притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства підлітка та його батьків.

Перевіряють правоохоронці і причетність громадянина РФ до скоєння інших аналогічних злочинів на території регіону.