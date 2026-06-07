Российские войска дважды атаковали угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине. В результате удара беспилотника вблизи шахты пострадал работник.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Атака на шахту ДТЭК в Днепропетровской области: что известно

Как сообщили в ведомстве, атака на шахту ДТЭК в Днепропетровской области произошла 7 июня.

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Враг нанес два удара беспилотниками по угольному предприятию.

Первый удар БпЛА произошел вблизи шахты — в результате взрыва пострадал механик, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.

Второй удар повредил систему жизнеобеспечения предприятия.

На объекте продолжаются восстановительные работы по его стабилизации.

В ведомстве подчеркнули, что это уже третья атака на предприятие за последние несколько дней.

Накануне в результате удара дрона по дороге на работу погиб работник шахты Юрий Филиппов.

До этого российские войска атаковали угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области в начале февраля 2026 года.

Тогда в результате второго за сутки удара по предприятию были повреждены административные здания.

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