Россия дважды атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине: пострадал работник
Российские войска дважды атаковали угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине. В результате удара беспилотника вблизи шахты пострадал работник.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Атака на шахту ДТЭК в Днепропетровской области: что известно
Как сообщили в ведомстве, атака на шахту ДТЭК в Днепропетровской области произошла 7 июня.
Враг нанес два удара беспилотниками по угольному предприятию.
Первый удар БпЛА произошел вблизи шахты — в результате взрыва пострадал механик, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.
Второй удар повредил систему жизнеобеспечения предприятия.
На объекте продолжаются восстановительные работы по его стабилизации.
В ведомстве подчеркнули, что это уже третья атака на предприятие за последние несколько дней.
Накануне в результате удара дрона по дороге на работу погиб работник шахты Юрий Филиппов.
До этого российские войска атаковали угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области в начале февраля 2026 года.
Тогда в результате второго за сутки удара по предприятию были повреждены административные здания.