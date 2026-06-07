В мае этого года украинские войска освободили больше территорий, чем российские силы смогли захватить.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) за 6 июня.

Ситуация на фронте в мае 2026 года: что известно

Общая динамика на фронте указывает на замедление темпов российского продвижения и рост локальных контрдействий Украины.

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Как отметили в ISW со ссылкой на данные украинского портала Милитарный, в мае 2026 года Силы обороны Украины возобновили контроль или ликвидировали российских диверсантов примерно на 250 кв. км территории.

В то же время российские войска за этот период смогли продвинуться примерно на 130 кв. км.

Для сравнения, в апреле 2026 года Украина освободила или зачистила около 80 кв. км, в то время как российские силы продвинулись на 150–160 кв. км, что свидетельствует об изменении баланса динамики на отдельных участках фронта.

— Текущая боевая ситуация, в которой украинские и российские позиции часто граничат, а зона поражения (зона повышенного риска ударов дронов) расширяется, усложняет точные расчеты по российским и украинским достижениям и потерям, — говорится в отчете.

В Институте изучения войны отмечают, что разные источники используют разные методики подсчета изменений на поле боя, однако все они фиксируют общую тенденцию — замедление российского продвижения и усиление украинских контрдействий.

Аналитики ISW оценивают, что в мае российские войска смогли захватить или продвинуться примерно на 40 кв. км, в то же время потеряв контроль над около 280 кв. км территории.

Это, по их данным, также свидетельствует о превосходстве украинских сил в темпах возобновления контроля над отдельными участками фронта.

Напомним, за прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще не менее 1 350 российских оккупантов.

В общей сложности с начала полномасштабной войны потери врага превышают 1,372 млн человек.

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