Групповое изнасилование ребенка в Одессе: подозреваемого задержали через четыре года

В Хмельницкой области правоохранители задержали 26-летнего мужчину, который вместе с другим злоумышленником изнасиловал 13-летнюю девочку в Одессе.

По данным полиции Хмельницкой области, правонарушители совершили преступление в июле 2017 года. Тогда двое неизвестных мужчин изнасиловали ребенка и скрылись.

Первого злоумышленника удалось найти только через два года. В 2019 году мужчину задержали полицейские.

Второй правонарушитель смог скрываться на территории Украины в течение четырех лет. Однако 23 декабря 2021 года его задержали в городе Шепетовка, где он в последнее время жил у сожительницы.

26-летнего одессита подозревают по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и части 3 статьи 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет. Следственные действия продолжаются.