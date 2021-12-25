Групове зґвалтування дитини в Одесі: підозрюваного затримали через чотири роки

У Хмельницькій області правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який разом з іншим зловмисником зґвалтував 13-річну дівчинку в Одесі.

За даними поліції Хмельницької області, правопорушники скоїли злочин у липні 2017 року. Тоді двоє невідомих чоловіків зґвалтували дитину та зникли.

Першого зловмисника вдалося знайти лише через два роки. У 2019 році чоловіка затримали поліцейські.

Другий правопорушник зміг переховуватися на території України протягом чотирьох років. Проте 23 грудня 2021 року його затримали у місті Шепетівка, де він останнім часом жив у співмешканки.

26-річного одесита підозрюють за частиною 4 стаття 152 (Зґвалтування) та частиною 3 статті 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до 15 років. Слідчі дії тривають.