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Тонули у крижаній воді: у Черкасах двоє рибалок провалилися під лід

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Тонули у крижаній воді: у Черкасах двоє рибалок провалилися під лід

У суботу, 25 грудня, у Черкасах двоє рибалок провалилися під кригу. Їх виявили курсанти-другокурсники Черкаського інституту пожежної безпеки.

– Курсанти другого курсу ЧІПБ Денис Коваль, Юрій Нарижний та Сергій Шкуматов несли службу на навчально-тренувальному комплексі інституту у районі Дахнівки у Черкасах. Раптом почули крики про допомогу з місцевої водойми, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Підійшовши до річки, курсанти побачили, що рибалки знаходяться у крижаній воді і вже майже не рухаються.

Не розгубившись, хлопці повзком наблизилися до краю пройми і по черзі витягли замерзлих чоловіків.

– Постраждалим 75-річному та 57-річному рибалкам надали теплий одяг та викликали швидку. З діагнозом загальне переохолодження чоловіки знаходяться у 3-й міській лікарні, – додали у відомстві.

У ДСНС звернулися до любителів зимової риболовлі з проханням не виходити на тонкий і не постійний лід, оскільки це може бути небезпечним для життя.

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