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Факты / Происшествия

На Львовщине четыре рыбака провалились под лед, один из них скончался в скорой

Во Львовской области на водоеме вблизи села Новый Яр рыбаки провалились под лед и пытаются спастись.

– О происшествии правоохранителям сообщил очевидец трагедии, который вместе с другими мужчинами сразу бросился на помощь рыбакам. Они вытащили их из воды, оказали домедицинскую помощь, сняли с них мокрую одежду и разожгли на берегу костер для обогрева, – рассказали в полиции.

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Рыбаками оказались 35-летний львовянин, 34-летний житель Городокского района и двое жителей Винницкой области в возрасте 24 и 34 года. Трое из них госпитализированы, четвертый – старший из винничан, скончался по дороге в больницу из-за переохлаждения.

Ранее Факты ICTV писали, что трое 5-летних детей утонули в местном пруду в одном из сел в Запорожской области. Малолетние провалились под лед.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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