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Многодетная семья в больнице: взрыв на Львовщине разрушил сельский дом

Наташа Тарчевська редактор ленты
Многодетная семья в больнице: взрыв на Львовщине разрушил сельский дом

Взрыв газа во Львовской области полностью разрушил дом, где жила многодетная семья. Отец, мать и трое их детей находятся в больнице.

Инцидент произошел в селе Ниновичи Червоноградского района. На момент взрыва вся семья завтракала дома.

Внезапный взрыв услышала почти все село. До приезда спасателей небезразличные соседи помогли выбраться пострадавшим из разрушенного дома.

С ожогами разной тяжести госпитализировали 11-летнюю девочку, юношей 19 и 20 лет и их родителей, 43-летнюю женщину и 47-летнего мужчину. Они находятся в Червоноградской городской больнице.

По предварительным выводам ГСЧС, в деревянном частном жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без дальнейшего горения.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Все обстоятельства взрыва устанавливаются.

Источник: Нацполиция

Фото: ГСЧС

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