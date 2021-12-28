Гражданин Нигерии пытался переплыть реку Уж, чтобы попасть в Словакию. Он прыгнул в реку, но без помощи пограничников Чопского отряда не смог выбраться на берег.

Пограничники заметили движение неизвестного и сразу же известили пограничное подразделение и выдвинулись для задержания.

Нарушитель успел преодолеть заградительный забор и двигался в направлении реки Уж, по которой проходит граница со Словакией.

— Увидев пограничников, несмотря на холодную погоду, мужчина прыгнул в реку. Но он сразу понял, что погорячился, ведь глубина реки и скорость течения оказались не такими, как он себе представлял и добраться до противоположного берега в такое время года ему совершенно не под силу. Поэтому нарушитель попытался вернуться назад, однако пограничникам пришлось ему помогать выбраться на берег, сообщили Госпогранслужбе.

Правоохранители доставили иностранца в подразделение, нашли ему сухую одежду и обувь. При себе у мужчины не было никаких документов, но рассказал, что он гражданин Нигерии и некоторое время работал в Харькове дворником, а впоследствии решил в поисках лучшей жизни добраться до стран ЕС.

В двух рюкзаках мужчины находились €900, ноутбук, планшет, мобильные телефоны и другие вещи. Пограничники проверяют правдивость слов задержанного, проводят проверочные мероприятия, в частности по установлению его личности.

Иностранец будет привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины КУоАП. Решение по делу будет приниматься судом.