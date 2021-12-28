Громадянин Нігерії намагався перепливти річку Уж, щоб потрапити до Словаччини. Він стрибнув у річку, але без допомоги прикордонників Чопського загону не зміг вибратися на берег.

Прикордонники помітили рух невідомої особи та відразу ж сповістили прикордонний підрозділ і висунулися для затримання.

Порушник встиг подолати загороджувальний паркан та рухався у напрямку річки Уж, якою проходить кордон зі Словаччиною.

— Побачивши прикордонників, попри холодну погоду, чоловік стрибнув у річку. Але він одразу зрозумів, що погарячкував, адже глибина річки та швидкість течії виявилися не такими, як він собі уявляв, і дістатися протилежного берега в таку пору року йому було абсолютно не під силу. Тож порушник спробував повернутися назад, проте прикордонникам довелося йому допомагати вибратися на берег, – повідомили Держприкордонслужбі.

Правоохоронці доставили іноземця до підрозділу, знайшли йому сухий одяг та взуття. З собою чоловік не мав жодних документів, але розповів, що він громадянин Нігерії і деякий час працював у Харкові двірником, а згодом вирішив у пошуках кращого життя дістатися країн ЄС.

У двох наплічниках чоловіка було €900, ноутбук, планшет, мобільні телефони та інші речі. Наразі прикордонники перевіряють правдивість слів затриманого, проводять перевірчі заходи, зокрема щодо встановлення його особи.

Іноземця буде притягнуто до адмінвідповідальності за ст. 204-1 Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України КУпАП. Рішення у справі ухвалюватиме суд.