Во Львове завершено следствие по делу об убийстве художника Ореста Косара

В суд направлен обвинительный акт по ранее судимому львовянину, который убил известного художника Ореста Косара.

В ближайшее время начнется рассмотрение дела по существу. 35-летний мужчина обвиняется сразу по трем статьям – ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 УК Украины.

Речь идет о грабеже, разбое и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

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История нападения на Ореста Косаря

По данным следствия, инцидент произошел 2 июля. 65-летний художник возвращался домой: неизвестный мужчина набросился на него прямо в подъезде.

Нападающий нанес серию ударов руками и ногами, после чего начал рыться в вещах своей жертвы. Все, что смог похитить 35-летний рецидивист – это художественные принадлежности и мобильный телефон стоимостью 800 грн.

Около 18.00 вечера родные Ореста Косара нашли его полуживым на лестничной клетке собственного дома.

Художник был немедленно госпитализирован, однако от полученных травм он скончался в реанимации.

Кем был Орест Косар

Известный художник Орест Косар родился в Тернопольской области, однако свое вдохновение нашел во Львове.

Был членом Национального союза художников Украины, выступал одним из инициаторов пленеров (создание картин на открытом воздухе) в Золочеве и Славском.

Самые известные картины Ореста Косара — Площадь Рынок, Сухие деревья, Весенние ассоциации, Земля Шевченко.

Источник: Львовская областная прокуратура

Фото: ZAXID.NET