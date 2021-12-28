У Львові завершили слідство у справі про вбивство художника Ореста Косара

До суду скеровано обвинувальний акт щодо раніше судимого львів’янина, який вбив відомого художника Ореста Косара.

Найближчим часом розпочнеться розгляд справи по суті. 35-річний чоловік звинувачується відразу за трьома статтями – ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК України.

Йдеться про грабіж, розбій та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого.

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Історія нападу на Ореста Косара

За даними слідства, інцидент стався 2 липня. 65-річний художник повертався додому: невідомий чоловік накинувся на нього прямо у під’їзді.

Нападник наніс серію ударів руками та ногами, після чого почав нишпорити у речах своєї жертви. Все, що зміг викрасти 35-річний рецидивіст – це художнє приладдя та мобільний телефон вартістю 800 грн.

Близько 18.00 вечора рідні Ореста Косара знайшли його напівживим на сходовій клітці власного будинку.

Художника негайно госпіталізували, однак від отриманих травм він помер у реанімації.

Ким був Орест Косар

Відомий художник Орест Косар народився на Тернопільщині, однак своє натхнення знайшов у Львові.

Був членом Національної спілки художників України, виступав одним із ініціаторів пленерів (створення картин на відкритому повітрі) у Золочеві та Славському.

Найвідоміші картини Ореста Косара – Площа Ринок, Сухі дерева, Весняні асоціації, Шевченкова земля.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

Фото: ZAXID.NET