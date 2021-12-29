11 тис. за приємний вечір: на Хмельниччині вагітна жінка пограбувала свого кавалера

У Кам’янці-Подільському вагітна жінка пограбувала свого залицяльника, поки той спав. З його банківської карти зникло майже 11 тис. грн.

Інцидент стався у липні цього року. Слідство встановило, що чоловік з романтичними намірами запросив дівчину до себе додому.

Підозрювана погодилася залишитися у знайомого на ніч і дочекалася, поки той засне. Після цього вона скористалася мобільним телефоном та змінила пароль до його банківської карти.

Тієї ж ночі вона втекла з Кам’янця-Подільського і поїхала у рідну Чернівецьку область.

– Переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, вона таємно викрала грошові кошти у сумі 10 900 гривень, шляхом зняття готівки в банкоматі у місті Хотин Дністровського району, спричинивши потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму, – йдеться у документі.

Під час слідства вагітна свою вину повністю визнала та розкаялася. Також суддя врахував те, що вона одна виховує малолітню дитину і сама є “особою молодого віку”.

Про який саме вік йдеться, у документі не вказано. Чи повернула підсудна викрадені кошти своєму знайомому, суд не уточняв.

Таким чином, жінку визнали винною за ст. 357 ч.1, ст.185 ч.1 КК України. Вона зобов’язана сплатити 4080 грн на користь держави.

Джерело: ЄДРСР