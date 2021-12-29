Через 13 років після вбивства: на Буковині чоловіка засудили за зґвалтування пенсіонерки

На Буковині чоловіка засудили за злочин, який він скоїв 13 років тому. Будучи 22-річним хлопцем, він зґвалтував і вбив 65-річну односельчанку.

У середу, 29 грудня апеляційний суд скасував виправдувальний вирок у цій справі. За жорстоку розправу над пенсіонеркою наступні 15 років чоловік проведе у в’язниці.

Історія справи

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався у квітні 2008 року у селі Ломачинці Дністровського району.

22-річний хлопець, який нещодавно повернувся із заробітків, влаштував алкогольне застілля з родичами та друзями.

Після цього, коли настала ніч, він вирішив зайти у гості до 65-річної пенсіонерки. Слідством було доведено, що хлопець мав на меті вступити з нею у статеві стосунки.

Нападник заштовхав перелякану жінку до сараю: там він вдарив її в обличчя, роздягнув, зґвалтував та перерізав горло ножем.

Вбиту пенсіонерку знайшли в напівоголеному вигляді, без спідньої білизни. Судмедексперт виявив на її тілі переломи ребер, синці та колото-різані рани – усі вони були нанесені прижиттєво.

Доля вбивці

З’ясувалося, що вже за три дні після холоднокровного вбивства 22-річний хлопець втік з України. За цей час він влаштував особисте життя, одружився та завів дітей.

Чоловіка затримали лише восени 2019 року: його причетність до вбивства пенсіонерки підтвердив молекулярно-генетичний аналіз ДНК.

Кримінальне провадження було відкрите за ч.4 ст.152 (Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки) та п.10 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням) КК України.

На суді чоловік заявив, що мав із загиблою статеві стосунки, починаючи з 14 років. Враховуючи різницю у віці понад 40 років та деякі інші дані слідства, суд визнав ці слова неправдивими.

Протягом всього часу, поки тривало слідство і судовий розгляд, підозрюваний свою вину заперечував.

Джерело: Чернівецький апеляційний суд