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Факты / Происшествия

Четверо погибших и трое с ожогами: стало известно о новых пострадавших в пожаре в Косове

Юля Захарченко редактор ленты
Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

По информации Фактов ICTV, по состоянию на 9.20 утра 29 декабря, четыре человека умерли во время пожара в больнице Косова. Еще одно тело обнаружили спасатели.

Пострадали младшая медсестра (90% ожогов тела), медсестра (60%) и дежурный врач-реаниматолог (20%).

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

Предварительно планируют отправить вертолет из Львова в Ивано-Франковскую областную больницу, а оттуда в Киев в ожоговый центр (вторая городская больница).

Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук подтвердила эту информацию. По ее словам, четыре человека погибли.

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

По предварительным данным, один человек умер от коронавируса, а трое – из-за огня. Еще три человека пострадали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пожар в Косове

Стало известно о новых пострадавших в результате пожара в больнице Косово. Спасателям удалось потушить огонь через 38 минут после вспышки, однако пламя успело унести жизни нескольких человек.

Специалисты выясняют все возможные причины пожара. По предварительным данным, его мог спровоцировать взрыв.

Фото: Нацполиция

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