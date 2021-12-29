По информации Фактов ICTV, по состоянию на 9.20 утра 29 декабря, четыре человека умерли во время пожара в больнице Косова. Еще одно тело обнаружили спасатели.

Пострадали младшая медсестра (90% ожогов тела), медсестра (60%) и дежурный врач-реаниматолог (20%).

Предварительно планируют отправить вертолет из Львова в Ивано-Франковскую областную больницу, а оттуда в Киев в ожоговый центр (вторая городская больница).

Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук подтвердила эту информацию. По ее словам, четыре человека погибли.

По предварительным данным, один человек умер от коронавируса, а трое – из-за огня. Еще три человека пострадали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пожар в Косове

Стало известно о новых пострадавших в результате пожара в больнице Косово. Спасателям удалось потушить огонь через 38 минут после вспышки, однако пламя успело унести жизни нескольких человек.

Специалисты выясняют все возможные причины пожара. По предварительным данным, его мог спровоцировать взрыв.