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Погибли два пациента и пострадали медики: новые подробности пожара в больнице Косово

Юля Захарченко редактор ленты
Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

Вечером 28 декабря в Косово загорелся огонь в палате реанимационного отделения районной больницы. Пламя возникло на первом этаже здания.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара погибли два человека (лежачие пациенты) и пострадали четыре медицинских работника.

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

Два человека находятся в тяжелом состоянии и два гражданина — в состоянии средней тяжести. Медиков госпитализировали с ожогами в больницу.

Бойцы ГСЧС спасли трех пациентов из соседней палаты. Персонал больницы успел эвакуировать 12 больных до прибытия чрезвычайников.

Огонь повредил палату, медицинское оборудование и кровати на площади 55 кв. м. Более 20 человек (среди которых 11 спасателей) с помощью шести единиц техники тушили пожар.

Пожар в больнице на Прикарпатье

Пожар в больнице Косово удалось ликвидировать через 38 минут после сообщения в спасательную службу. Однако огонь успел унести жизни двух людей и навредить еще четырем.

Специалисты выясняют возможные причины возникновения пожара. В Минздраве сообщали, что пожар в Косовской центральной районной больнице вызвал взрыв.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС, Нацполиция

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