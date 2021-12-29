За інформацією Фактів ICTV, станом на 9.20 ранку 29 грудня, четверо людей померли під час пожежі у лікарні Косова. Ще одне тіло знайшли рятувальники.

Постраждали молодша медсестра (90% опіків тіла), медсестра (60%) та черговий лікар-реаніматолог (20%).

Попередньо планують відправити вертоліт зі Львова до Івано-Франківської обласної лікарні, а звідти до Києва в опіковий центр (друга міська лікарня).

Очільниця Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук підтвердила цю інформацію. За її словами, четверо людей загинули.

За попередніми даними, одна людина померла від коронавірусу, а троє – через вогонь. Ще три людини постраждали, наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Пожежа у Косові

Стало відомо про нових постраждалих внаслідок пожежі у лікарні Косова. Рятувальникам вдалося загасити вогонь через 38 хвилин після спалаху, проте полум’я встигло забрати життя декількох людей.

Фахівці з’ясовують всі можливі причини виникнення пожежі. За попередніми даними, її міг спричинити вибух.