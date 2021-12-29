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Четверо загиблих та троє з опіками: стало відомо про нових постраждалих у пожежі в Косові

Юля Захарченко редакторка стрічки
Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

За інформацією Фактів ICTV, станом на 9.20 ранку 29 грудня, четверо людей померли під час пожежі у лікарні Косова. Ще одне тіло знайшли рятувальники.

Постраждали молодша медсестра (90% опіків тіла), медсестра (60%) та черговий лікар-реаніматолог (20%).

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

Попередньо планують відправити вертоліт зі Львова до Івано-Франківської обласної лікарні, а звідти до Києва в опіковий центр (друга міська лікарня).

Очільниця Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук підтвердила цю інформацію. За її словами, четверо людей загинули.

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

За попередніми даними, одна людина померла від коронавірусу, а троє – через вогонь. Ще три людини постраждали, наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Пожежа у Косові

Стало відомо про нових постраждалих внаслідок пожежі у лікарні Косова. Рятувальникам вдалося загасити вогонь через 38 хвилин після спалаху, проте полум’я встигло забрати життя декількох людей.

Фахівці з’ясовують всі можливі причини виникнення пожежі. За попередніми даними, її міг спричинити вибух.

Фото: Нацполіція

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