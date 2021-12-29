Число погибших в Косовской центральной районной больнице 28 декабря возросло до четырех.

Об этом с места происшествия сообщила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.

– Один человек, по предварительной информации, умер от Covid-19, трое – от пожара, – сообщила председатель ОГА.

Троих пострадавших от пожара направили в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

– Им оказывается весь спектр помощи. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, – уточнила Светлана Онищук.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Пожар в Косовской районной больнице, что в Ивано-Франковской области, произошел 28 декабря в 21.22.

Спасателям сообщили, что возгорание случилось на первом этаже четырехэтажного здания больницы – в палате реанимационного отделения.

До прибытия сотрудников ГСЧС персонал больницы эвакуировал 12 пациентов.

Локализовать возгорание на площади 55 кв. м удалось в 21.42, а локализовать – в 22.00.

На месте пожара спасатели обнаружили тела двух больных. Троих пациентов из соседней палаты подразделения ГСЧС успели спасти.

К ликвидации привлекали 33 спасателей и девять единиц техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.