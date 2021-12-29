Число погибших в Косовской центральной районной больнице 28 декабря возросло до четырех.
Об этом с места происшествия сообщила глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.
– Один человек, по предварительной информации, умер от Covid-19, трое – от пожара, – сообщила председатель ОГА.
Троих пострадавших от пожара направили в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.
– Им оказывается весь спектр помощи. Все экстренные службы работают в усиленном режиме, – уточнила Светлана Онищук.
Пожар в Косовской районной больнице, что в Ивано-Франковской области, произошел 28 декабря в 21.22.
Спасателям сообщили, что возгорание случилось на первом этаже четырехэтажного здания больницы – в палате реанимационного отделения.
До прибытия сотрудников ГСЧС персонал больницы эвакуировал 12 пациентов.
Локализовать возгорание на площади 55 кв. м удалось в 21.42, а локализовать – в 22.00.
На месте пожара спасатели обнаружили тела двух больных. Троих пациентов из соседней палаты подразделения ГСЧС успели спасти.
К ликвидации привлекали 33 спасателей и девять единиц техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.