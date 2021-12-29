Кількість загиблих в Косівській центральній районній лікарні 28 грудня зросла до чотирьох.
Про це з місця події повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук.
– Одна людина, за попередньою інформацією, померла від Covid-19, троє – від пожежі, – повідомила голова ОДА.
Трьох постраждалих від пожежі направили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.
– Їм надається весь спектр допомоги. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі, – уточнила Світлана Онищук.
Пожежа в Косівській районній лікарні, що в Івано-Франківській області, сталася 28 грудня о 21.22.
Рятувальникам повідомили, що займання сталося на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні – у палаті реанімаційного відділення.
До прибуття співробітників ДСНС персонал лікарні евакуював 12 пацієнтів.
Локалізувати займання на площі 55 кв. м вдалося о 21.42, а локалізувати – о 22.00.
На місці пожежі рятувальники виявили тіла двох хворих. Трьох пацієнтів із сусідньої палати підрозділи ДСНС встигли врятувати.
До ліквідації залучали 33 рятувальників та дев’ять одиниць техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Джерело: Світлана Онищук