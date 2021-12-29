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Факты / Происшествия

Свеча за упокой в реанимации: прокуратура выдвинула версию по пожару в больнице Косова

Юля Захарченко редактор ленты
Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

Прокуратура проводит расследование по уголовному производству по пожару в Косовской центральной районной больнице.

В полиции сообщили о нарушении установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, в результате которого погибли и пострадали люди.

Пожежа в Косівській лікарні 28 грудня 2021

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в реанимации работало одновременно пять кислородных концентраторов. Это создало условия для перенасыщенности воздуха кислородом.

По данным украинских СМИ, один пациент больницы умер от коронавируса. По традиции заведения, сотрудник поставил свечу за упокой.

От контакта открытого огня с перенасыщенным кислородом воздухом в палате загорелось медицинское оборудование, ткань и другие предметы.

По данным следствия, 28 декабря в больнице Косова произошел пожар. В этот вечер погибли четыре человека, а троих медицинских работников госпитализировали с ожогами.

По предварительной информации, причина вспышки огня – нарушение требований пожарной безопасности. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Нацполиция, ГСЧС

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